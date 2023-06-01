◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）阪神・嶋村麟士朗捕手が、代打で１軍デビューを果たした。１点ビハインドで迎えた９回先頭、嶋村に今季初の出番が回ってきた。３月に支配下登録されたばかりの若虎はカウント１―１から、マルティネスのスプリットをすくい上げたが、左飛に倒れた。「嫌な緊張感はなく打席に立てた。どんな球種があるのかというのも頭で考えながら入りました」と振り返った。１軍初打