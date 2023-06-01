◆阪神大学野球春季リーグ戦▽第１節２回戦天理大７―０大阪電通大＝８回コールド＝（１６日・あじさいスタジアム北神戸）雨天順延となった第１節２回戦が行われた。開幕３連勝の天理大は今秋のドラフト候補の的場吏玖（りく、４年＝大阪電通大高）が８回を７安打無失点。１１奪三振の力投でコールド勝ちし、４連勝で単独首位に立った。※※※１８６センチ、７１キロの右腕・的場が快投を演じた。立ち上