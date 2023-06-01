阪神・佐藤の得意のマー君撃ちは空砲に終わった。３点の先制を許した直後の初回２死一塁。右腕・田中将のインハイ１４５キロ直球を振り抜き、右中間席へ４号２ラン。「いい風が吹いてくれたと思います」。すぐさま反撃ムードをつくったが、あと一歩及ばず。１点ビハインドの８回無死二塁では、大勢に空振り三振を喫して天を仰いだ。それでも、白星を献上したベテランからのアーチは再戦につながる。通算成績は打率４割１分７厘