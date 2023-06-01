◆パ・リーグオリックス７−１西武（１６日・京セラドーム大阪）オリックス・寺西成騎投手（２３）は、ニッコリと笑った。「丁寧に投げることができた。ホッとしたところもあります」。６回１失点、４奪三振で今季初勝利。４回途中を６失点でＫＯされた３日の日本ハム戦（エスコン）から７５球できっちりと立て直し、２５９日ぶりの白星をつかんだ。１年目の２５年は、７月３１日の西武戦（京セラＤ）で２勝目を挙げたのを最