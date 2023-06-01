ＡＢＥＭＡの新たな婚活リアリティショー「時計じかけのマリッジ」が２８日に放送を開始することが１６日、分かった。恋愛に自信はあるものの、婚活は初心者の女性３人が３０日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない”期限つき婚活プログラム”を追う内容。経営者・あやか（中野綾香）、ＡＢＥＭＡアナウンサー・ゆか（西澤由夏）、モデル・なつえ（徳本夏恵）が平均年収２０００万円