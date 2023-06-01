お笑い芸人のまちゃまちゃが１６日、東京・吉本興業東京本部で「まちゃまちゃ３０年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（５月７日・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ）合同取材会を行った。元々は２日に取材会が行われる予定だったが、本人の体調不良により延期となり、この日の開催となった。「極度のストレスと不眠症で、気絶していましたた。すみませんでした」と謝罪。ストレスの原因について聞かれると「本社で言うことじゃないです（