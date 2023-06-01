お笑い芸人のまちゃまちゃが１６日、東京・吉本興業東京本部で「まちゃまちゃ３０年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（５月７日・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ）合同取材会を行った。２月１５日に迎えたデビュー３０周年とイベント当日に迎える５０歳の誕生日を祝うイベント。ゲストには、自身との親交も深い氣志團やギターウルフ、ニューロティカらバンド陣が花を添える。特に、氣志團の綾小路翔とは同じ病院で生まれた中学校の同