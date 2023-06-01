お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。芸歴30年を記念する音楽ライブとお笑いの融合型イベントで、氣志團、ギターウルフ、怒髪天、ピーズ、ニューロティカといったアーティストも参加する。本来、合同取材会は4月上旬に開催予定だったが、寝坊のため本人と連絡が取れず、この日開催となった。取材会でまちゃまち