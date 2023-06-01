俳優森崎大祐（24）浅沼晋太郎（50）日野友輔（23）の出演映画「DOPPEL」（谷健二監督）が4月17日から23日まで東京・シネマート新宿で1週間限定上映される。演劇を舞台とした“谷ワールド”全開の新作。殺人鬼を熱演する森崎はボーイズグループ「BLANK2Y」や「Celestla」のメンバーとして韓国などで活躍し、今回が帰国後初主演。「力が入る部分はありました。どちらかと言うと感情は豊かな方なので、感情を殺して、無の状態の殺人