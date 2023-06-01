人気漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』が、8月7日に公開される。それに先立って、主人公・潔世一が率いる「チームZ」の宿敵・「チームV」として立ちはだかるK（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平のキャラクタービジュアルと最新映像が解禁された。【動画】『ブルーロック』“チームV”「総当たりリーグ戦」HYBE JAPAN傘下のレーベルから2022年12月にデビューした9人組のグローバルグループ・&TEAMのKは、長身か