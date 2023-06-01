お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。芸歴30年を記念する音楽ライブとお笑いの融合型イベント。ゲストで出演する氣志團の綾小路翔とは、生まれた病院が同じで、中学時代は同じクラスだったという幼なじみ。まちゃまちゃは「同級生である綾小路に、生前葬をやりたいと言ったら『生前葬はまだ早い』と言われまし