嵐・二宮和也と千鳥・ノブがレギュラー出演する日本テレビ系『金曜ミステリークラブ!!!』が、きょう17日にスタートする。初回2時間スペシャル（後7：00〜後8：54）では、二宮とノブが、瀋陽総領事館駆け込み事件のハンミちゃん一家のインタビューに挑む。【写真】当時2歳だったハンミちゃんとその一家同番組は、昨年放送されたスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組としてスタートする。世界各国の摩訶不思