“人間ドラマ”にこだわる作家一雫ライオン氏（52）の最新作「六月の満月」（流星舎）が話題だ。特設コーナーを置く書店が、全国的に増えているという。取材すると、同書誕生の裏にある一雫氏と、同書を創立第1作目とした有馬大樹社長とのリアルな“人間ドラマ”があった。有馬氏は、21年発売でベストセラーとなった「二人の嘘」（幻冬舎）の担当編集者だった。次回作となる「六月の満月」の構想も決まり、「二人の噓」は重