お笑いタレント、まちゃまちゃ（49）が16日、都内で、芸歴30年を記念する「まちゃまちゃ30年祭＆生誕祭『独身披露宴』」（5月7日、東京・Zepp Shinjuku）の合同取材会を行った。芸歴30年を振り返り、まちゃまちゃは「同期も相方も仲間もいない。自分で歩み寄ったりしないと仲良くなれない。よく耐えた」と振り返った。「自分へのごほうび」でとするイベントは、音楽ライブとお笑いを融合したもので、氣志團、ギターウルフ、怒髪天