ABEMAの婚活リアリティーショー「時計仕掛けのマリッジ」（28日午後10時配信開始）が17日、発表された。まつげサロンなどを経営する実業家・中野綾香（32）、同局の西澤由夏アナウンサー（32）、モデル徳本夏恵（27）が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットで結婚相手探しに挑む。結婚相手候補は、平均年収2000万円以上のハイスペックな男性30人。女性3人は限られた情報を頼りに会ってみたい男性1人を選択してデート。翌