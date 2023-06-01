【2026W杯北中米大会最高の景色を見に行こう】セリエA・パルマの日本代表GK鈴木彩艶（23）はいかにして世界から注目を浴びる守護神に成長したのか。浦和で小学生時代からトップチームまで指導を続けた工藤輝央氏（46＝現WEリーグ三菱重工浦和スポーツダイレクター）は長期的な視野で選択する力と時間管理能力の高さが際立っていたと証言。当時のエピソードとともに原点に迫る。（木本新也）浦和とプロ契約した高校2年時。