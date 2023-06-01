体操の全日本個人総合選手権第1日、10月の世界選手権（オランダ）の選考を兼ねて群馬・高崎アリーナで開幕し、女子予選では昨年世界ジュニア選手権の種目別床運動を制した15歳の西山実沙（なんばク）が4種目合計55・566点の首位で上位30人による、18日の決勝に進んだ。昨年世界選手権の種目別床運動覇者の杉原愛子（26＝TRyAS）は合計54・766で3位につけた。28年ロサンゼルス五輪を見据える15歳がトップで折り返した。1種目目