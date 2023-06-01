火事があったのは、帯広市東1条南11丁目にある街路樹の切り株です。2026年4月16日午後9時半過ぎ、消防から「街路樹の切り株から火が出ている」と警察に通報が入りました。この火事によるけが人はありません。警察は不審火の可能性も含めて、出火原因などを調べています。