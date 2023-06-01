NY株式16日（NY時間15:11）（日本時間04:11） ダウ平均48558.10（+94.38+0.19%） ナスダック24053.07（+37.05+0.15%） CME日経平均先物59285（大証終比：-305-0.51%） 欧州株式16日終値 英FT100 10589.99（+30.41+0.29%） 独DAX 24154.47（+87.77+0.36%） 仏CAC40 8262.70（-11.87-0.14%） 米国債利回り 2年債 3.774（+0.012） 10年債 4.305（+0.022） 30年債 4.927（