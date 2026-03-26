[4.16 EL準々決勝第2戦 セルタ - フライブルク]フライブルクのMF鈴木唯人がUEFAヨーロッパリーグ(EL)で連続ゴールを挙げた。16日の準々決勝第2戦で先発出場すると、前半39分、後半5分に2得点。今大会4ゴール目となった。1-0で迎えた前半39分、フライブルクは左サイドでボールを奪うと、こぼれ球を拾った鈴木がパスを出してカウンターをスタートさせる。PA左からFWヤン・ニクラス・ベステが折り返すと、ニアサイドに詰めた鈴木