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【ACLE準々決勝】(ジッダ)アルサッド 3-3(PK4-5)神戸<得点者>[ア]ラファ・ムジカ2(6分、61分)、ロベルト・フィルミーノ(65分)[神]大迫勇也(24分)、井手口陽介(74分)、武藤嘉紀(90分+3)<警告>[神]権田修一(108分)主審:オマル・モハメド・アルアリ副審:モハメド・アルハマディ、アンドレイ・ツァペンコ└まさに死闘!後半AT劇的弾で追いついた神戸がACLE4強進出!!PK戦は5人全員が成功