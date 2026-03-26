[4.16 ACLE準々決勝 アルサッド3-3(PK4-5)神戸 ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリートの準々決勝で、ヴィッセル神戸はアルサッド(カタール)に3-3から突入したPK戦の末に勝利した。ほかの日本勢はFC町田ゼルビアが17日にアルイテハド(サウジアラビア)と対戦する。ノックアウトステージのベスト8に突入。ただ中東事情の混乱で西地区ラウンド16が直前に一発勝負で決めることになり、神戸の相手も13日に決まっていた。またこの日