開催：2026.4.17 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 0 - 3 [ジャイアンツ] MLBの試合が17日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとジャイアンツが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。 7回表、4番 マット・チャプマン 3球目を打ってレフトへの