ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は16日の5日目に準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優3戦で唯一の逃げを決め、1号艇を手にした白井は仕上がりも良好。今年4回目を迎えるG1ファイナルの中でも「一番楽しみがある足。優勝を狙える」と手応えを得ている。準優のスタートは周囲に合わせて様子を見ただけで、勘にも問題はない。最後もイン速攻を決め、2022年9月