西A組4位のJ2新潟は18日にホームで今治と対戦する。3月の前回対戦時に負傷で戦列を離れたDF加藤徹也（30）は、約1カ月半の地道なリハビリを経て15日に練習に完全合流。コンディションも上向きでチームの活性化と勝利に貢献するために、ここからさらにギアを上げていく。15日の練習で完全合流した加藤の表情には充実感が漂う。「今やれることは、僕自身のレベルアップ」と自らの立ち位置も把握しており「ケガしている間もやれる