神戸がACLEベスト4進出を決めたヴィッセル神戸は4月17日、サウジアラビアのジェッダで行われているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝で、カタール1部アル・サッドと対戦。延長戦を終えても3−3で決着は付かず、PK戦スコア5-4で勝利した。中東の強豪との大一番で、ミヒャエル・スキッベ監督は直近のリーグ戦の名古屋戦で激突して負傷して現地入りが遅れていたGK前川黛也とDFマテウス・トゥーレルも先発で起用し