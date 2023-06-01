ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、カタールの強豪アル・サッドと対戦。激闘の末にPK戦を制し、ベスト４進出を果たした。開始早々の６分に先制される展開も、24分に大迫勇也のゴールで追いつく。しかし、61分、65分に失点し、２点をリードされる。それでも、74分に井手口陽介が決めて１点差に詰め寄ると、終了