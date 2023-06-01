札幌・中央警察署は2026年4月16日、詐欺の疑いで住所・不定の無職の男（50）を逮捕しました。男は4月15日午後6時ごろから16日午後1時ごろまでの間、札幌市中央区のネットカフェで宿泊滞在し、ハンバーグカレー等2点を食べ、宿泊飲食代6405円相当を人を欺いて交付させ、不当な利益を得た疑いが持たれています。当時、男の所持金は745円しかありませんでした。警察によると16日、男が自ら中央署管内の交番に来署し、「悪