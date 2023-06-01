中東情勢の影響で医療物資などの供給不足が懸念されるなか、高市総理は国が備蓄している医療用手袋およそ5000万枚を来月から放出すると表明しました。高市総理「手袋の確保に支障をきたしている医療機関向けに5月から5000万枚放出します」きのう開かれた中東情勢に関する関係閣僚会議で、高市総理は国が備蓄している医療用手袋およそ5000万枚を放出すると表明しました。厚生労働省によりますと、医療用手袋をめぐっては、供給不安