性的虐待の罪に問われたエプスタイン氏との関係が指摘され解任されたイギリスの前駐米大使をめぐり、政府高官が身元調査の時点から前大使が不合格だったと示す機密文書を議会に提出することを検討しているとイギリスメディアが報じました。ピーター・マンデルソン前駐米大使は、性的虐待の罪で起訴され勾留中に死亡した富豪のエプスタイン氏と親交があり、「最高の友達」と記すなど、エプスタイン氏を支援していたことなどが判明、