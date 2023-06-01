４月１６日午前、北海道函館市内の住宅で砲弾のようなものが見つかりました。警察は一時付近の住民に避難を呼びかけていましたが、さきほど安全が確認され、周辺の通行止めなどは解除されています。（東海林記者）「あちらの建物の中で砲弾のようなものが見つかりました。国道も含めて広範囲に規制線が敷かれ、中に入ることができなくなっています」砲弾のようなものが見つかったのは、函館市吉川町の住宅です。午前９時過ぎ、この