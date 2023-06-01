TravisJapanが16日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場で最新シングル「陰ニモ日向ニモ」の発売記念イベントを行った。CD早期予約者から抽選で選ばれた900人の前で「陰ニモ…」など全5曲を披露。松倉海斗（28）は「日本の中で一番熱い場所が新宿、そんな夜にしようぜ！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ！」と観客をあおった。シングルは発売初日の売り上げが自己最高の25万枚超えを記録。吉澤閑也（30）は「まだまだ何十枚も