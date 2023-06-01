タレントの香取慎吾（49）とお笑いコンビ「キャイ〜ン」のウド鈴木（56）がCMで共演する。口腔（こうくう）ケアブランド「HaRENO」の歯ブラシのCMで、24日から放送。ともにレザーを基調としたパンクファッションに歯ブラシを頭に乗せたようなモヒカン姿。2人は日本テレビ「香取慎吾の特上！天声慎吾」での共演など旧知の仲。香取は「これ以上ないCMができたと思います。ぜひこの（共演という）奇跡を感じてほしい」とアピー
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