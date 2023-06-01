新潟アルビレックスBBは18日から敵地で埼玉との2連戦に臨む。16日は新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で実戦練習などを行った。PG樋口蒼生（24）は、レギュラーシーズン最終節の連勝締めに貢献する。いよいよシーズンも大詰め。練習からも緊張感が漂う。樋口も「ノブさん（長谷川）や圭さん（五十嵐）が一つ一つのプレーを無駄にしていないのが伝わってくる。自分ももっと気を引き締めないと」と力を込める。前節の三重戦では、初戦