17日から全国で放映される日産自動車「サクラ」の新CM「スーテキな毎日」篇に、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）がエキストラで出演した。軽の電気自動車「日産サクラ」のマイナーチェンジに伴う新CMは女優の松たか子が出演。車のさまざまな魅力を「ス―」というキャッチフレーズで表現している。「スー」の代名詞ともいえるゲストとして、津田に白羽の矢が立ったが、その登場時間はわずか0.5秒。撮影後のインタビ