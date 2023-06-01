ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが１６日、東京・新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場で、１５日にリリースしたＣＤシングル「陰ニモ日向ニモ」のプレミアムナイトイベントを開催した。抽選で選ばれたトラジャ担（ファンの総称）９００人が集結した会場に７人が登場すると、黄色い歓声が歌舞伎町に響いた。松倉海斗（２８）は「リリースパーティー楽しもうぜ！新宿に俺らの熱気ぶつけようぜ！」とシャウト。中村海人（２９）は「歌