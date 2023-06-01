電気自動車「日産サクラ」のマイナーチェンジに伴い、松たか子が出演する新CM『ス−−−テキな毎日』篇が、17日より全国で放映開始される。CMでは「日産サクラ」の様々な魅力を「ス−−−」というキャッチフレーズで表現していることから、「ス−−−」の代名詞ともいえるゲストとして、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が「花屋のお客さん」役でエキストラ出演を果たしている。【CMカット】松たか子も「スー」の口に今回で「