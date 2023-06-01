歌手で俳優の中島健人が出演するミツカン「フルーティス」の新テレビCM「はじめてのフルーティス」篇が、24日から放送される。これに先駆け、インタビューが公開された。【写真】さわやかすぎる！ピンクのシャツ×腕まくりの中島健人同CMは、「フルーティス」を初めて飲んだ中島の率直な感想や自然な表情を切り取ったドキュメントタッチの映像で構成されている。中島は、初めて目にする同商品のボトルに不思議そうな表情を浮か