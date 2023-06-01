新しい地図の香取慎吾とお笑いコンビ・キャイ〜ンのウド鈴木が出演する、AbemaTVが展開するオーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」の新テレビCM「固定観念を疑う」篇が、24日より全国で順次放送されることが発表された。あわせて、新CM本編と、2人の素顔が垣間見えるメイキング動画、撮影の感想などについて語ったインタビュー動画が、公式サイトおよび公式YouTubeチャンネルにてきょう17日に先行公開。衝撃の“歯ブラシヘア