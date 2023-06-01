7人組グループ・Travis Japan（宮近海斗、吉澤閑也、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、松倉海斗、松田元太）が16日、新宿・歌舞伎町で行われた最新シングル「陰ニモ日向ニモ」Premium Nightに登壇した。配信も行われるなか、屋外の会場に抽選によるファン900人が詰めかけ新曲ほか5曲を生披露した。【写真】ファン900人と記念撮影白地に黒のインナーをあわせたモノトーンにきらめくビジュー付きの衣装で現れたメンバー。初