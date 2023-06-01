元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が人気女優との２ショットを公開した。田中は１６日に自身のインスタグラムを更新。「ゆうこちゃんとランチしてお買い物して、今からお仕事！楽しすぎて幸せだった／／」と写真をアップ。女優でモデルの新木優子とお茶目な表情を浮かべた親密な２ショットなどを披露した。この投稿には「二人とも美人だ」「可愛いツーショット」「美女の集い」「新木優子ちゃんのお友達は凄すぎる」「良かったね