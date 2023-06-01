アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉について、双方は、包括的な和平合意ではなく、暫定的な覚書の締結を目指す方向に転換していると、ロイター通信が報じました。ロイター通信は16日、イラン関係者の話として、アメリカとイランが戦闘終結に向けた包括的な和平合意ではなく、衝突の再燃を防ぐための暫定的な覚書の締結を目指していると報じました。覚書が合意されれば、両国は60日以内に最終合意を目指す見通しで、IAEA＝国際