IEA（国際エネルギー機関）のビロル事務局長は、中東情勢の緊迫により「史上最大のエネルギー危機」が生じているとして、警鐘を鳴らしました。ビロル事務局長は16日、AP通信のインタビューで、イラン問題が引き起こす石油や天然ガス、石油化学製品などの減少について「史上最大のエネルギー危機だ」と述べ、強い危機感を表明しました。また、ビロル事務局長は「ヨーロッパには6週間分ほどのジェット燃料しか残っていない」として、