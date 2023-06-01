記事ポイント国立音楽大学 楽器学資料館が能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサートを開催します。レクチャーコンサート「時を超える響き―能楽囃子の世界」が人間国宝・大倉源次郎氏ら第一線の演奏家を迎えます。レクチャーコンサート「時を超える響き―能楽囃子の世界」が高校生以下無料で参加できます。国立音楽大学 楽器学資料館が、能楽囃子の演奏と解説を楽しめるレクチャーコンサート「時を超える響き―能