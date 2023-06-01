気象台は、午前3時14分に、なだれ注意報を帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、足寄町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町などに発表（雪崩注意報） 17日03:14時点十勝地方では、17日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、18日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報