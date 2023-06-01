気象台は、午前3時11分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、弟子屈町、中標津町、標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 17日03:11時点根室、釧路地方では、17日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、18日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■釧路市阿寒□なだれ注意報【発表