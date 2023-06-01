きょうのユーロドルは戻り売りに押される展開。東京時間には１．１８ドル台を回復していたものの、海外時間に入って１．１７７０ドル付近に伸び悩んでいる。本日の市場は一服感も広がっており、ユーロドルも利益確定売りに押されている。一方、ユーロ円も上げが一服しているものの、１８７円台半ばと高値圏での推移は継続。 市場ではＥＣＢの年内利上げ期待が急浮上しているが、ＥＣＢは早期利上げに次第