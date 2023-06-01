グローバル投資家は、ドル安に備えたヘッジを強化しているとの指摘が出ている。米・イランの停戦により、安全資産への需要が後退しドルの支えが弱まっているためだという。４月１０日時点でドルに対するヘッジ比率は６３％と２０２４年４月以来の高水準に上昇。 ドルは紛争中に安全資産として上昇し、３月には２０２５年７月以来の大幅高を記録していたが、停戦協議の進展とともにヘッジ需要が急増。投資家は紛争前に