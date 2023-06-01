タレントの岡田祐佳が、長女でタレント・岡田結実の誕生日を祝福した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「結実ちゃんお誕生日おめでとう。早いね２６歳なんだね」と１５日にバースデーを迎えた娘を祝った。「結実が結婚して子供が産まれて。ほんと、色々しみじみ考え、昔を懐かしむようになった」と感慨深げ。結実は昨年４月に一般男性との結婚を発表し、今年２月に第１子出産を発表。「大好きな子供達と大好きな家