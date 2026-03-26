いつものコーデに少し変化をつけたいときは、小物でアクセントを取り入れてみるのもおすすめ。【LEPSIM（レプシィム）】からは、コーデのポイントになってくれそうなシルバーカラーの小物が登場しています。今回は、きらっとした光沢感で華やかさを添えてくれそうな「バッグ & シューズ」をご紹介します。 コーデに映えるメタルメッシュバッグ 【LEPSIM】「メタルメッシュミニ